Как проверить состояние старого диска

На старых, отслуживших свое жестких дисках могут быть гигабайты свободного хранилища. Если они лежат и пылятся без дела, то логично использовать их по назначению. Но можно ли доверять им с хранением ценных файлов? Не всегда — перед этим любой диск сначала нужно проверить по системе SMART. Портал howtogeek.com рассказал, что она собой представляет и на какие показатели нужно обращать внимание.

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Что такое SMART

Аббревиатура SMART расшифровывается как Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology. По сути, это диагностическая система, встроенная в каждый современный жесткий диск — да, даже в тот, что уже отметил 10-летний юбилей.

Каждый диск постоянно документирует данные о собственном состоянии на специально выделенную область на одном из блюдец, отслеживая такие параметры, как часы работы, переназначенные сектора и ошибки чтения. Она выполняет роль своеобразного черного ящика, который запускается с момента, когда HDD впервые раскручивает блюдца.

Проверка SMART занимает от силы пару минут, и ее можно провести практически любой утилитой, предназначенной для мониторинга здоровья дисков. Например, CrystalDiskInfo. У каждого параметра SMART (их более 70) есть числовое значение, но обычному пользователю стоит обращать внимание на следующие атрибуты.

SMART 5: потеря секторов на поверхностях блюдец

SMART 5 подсчитывает переназначенные сектора, или места на блюдце, где диск наткнулся на ошибки чтения-записи и решил переместить данные в другое место. У каждого жесткого диска специально для этого есть «запасные» свободные сектора, поэтому маленький показатель SMART 5 — не причина для паники. Отслеживать нужно, меняется ли этот показатель. Если он месяцами показывает один и тот же результат, то накопитель, скорее всего, стабилен. Но если число потерянных секторов каждый раз становится выше, то состояние HDD ухудшается.

SMART 9: U-образная кривая

SMART 9 считает количество отработанных часов, и, в отличие от других параметров, не предвещает никакой беды. Данный параметр предоставляет контекст, поскольку отказы HDD обычно следуют U-образной кривой. Они часто ломаются в самом начале эксплуатации из-за дефектов производства, после чего долго работают без проблем, но по мере устаревания частота фатальных поломок возрастает.

То есть, жесткий диск, показывающий 20 000 или 30 000 часов работы без поломок, уже пережил самый смертоносный отрезок своего жизненного цикла. Такие накопители даже надежнее, чем абсолютно новые. А вот ближе к 60 000 часам подозрения в неполадках по вине износа будут разумными.

SMART 187: неисправимые ошибки

SMART 187 показывает, сколько ошибок чтения алгоритм коррекции диска не смог исправить. Параметр, который не терпит отлагательств. Корректировка ошибок — совершенно обычное явление для любого диска, но неисправимая ошибка означает, что данные либо были восстановлены с искажениями, либо не восстановлены вообще. Некоторые дата-центры сразу отправляют диск в утиль, если значение SMART 187 поднимается выше нуля. Любому, кто хранит ценную информацию на HDD, стоит поступать так же.

SMART 188: истечение сроков команд

SMART 188 показывает, сколько команд потребовали слишком много времени на выполнение или не были выполнены. На первый взгляд можно подумать, что в этом параметре нет ничего особенного, но он может указывать на отказывающие головки чтения или электронику, прежде чем появятся повреждения на уровне сектора. Правда, это наименее точный атрибут из шести, и не каждый диск в принципе отчитывается о нем. К тому же, иногда таймауты команд могут возникать из-за плохого SATA-кабеля или отказывающего блока питания. Если SMART 188 нет в списке, то ничего страшного. Если он есть и поднимается с каждой проверкой, то это проблема.

SMART 197 и 198: секторы в очереди на переназначение

Параметр, который можно назвать в прямом смысле таймером обратного отсчета. SMART 197 показывает, сколько секторов, которые диск не может прочитать, ожидают переназначения. Если с каждой проверкой этот атрибут становится выше, то велика вероятность, что жесткий диск может перманентно отказать в ближайшее время.

SMART 198 — фактически запасной вариант для 197. Он подсчитывает сектора, которые диск официально списал в поврежденные, но только те, что были замечены во время оффлайн-сканирования поверхности блюдец. Проверять стоит и 197, и 198, потому что некоторые производители уделяют внимание одному атрибуту, но не другому.