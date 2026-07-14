Acer выпустила смартфон с дисплеем возле камеры

Главной особенностью смартфона Acer Sospiro A15 стал дополнительный экран на задней панели, как у Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, которые в свою очередь вдохновлялись iPhone 17 Pro.

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Экраны

Acer Sospiro A15 оснащён 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей), соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. В верхней части экрана расположен каплевидный вырез под фронтальную камеру. Повышенная частота обновления обеспечивает более плавную анимацию при навигации по меню, прокрутке страниц и запуске поддерживаемых мобильных игр.

Рядом с модулем задней камеры расположен дополнительный 1,88-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 240 × 284 пикселя. На нём можно просматривать уведомления, управлять воспроизведением музыки, а также узнавать время и дату, не включая основной экран.

Дополнительный дисплей также можно использовать в качестве видоискателя при съёмке селфи и видеороликов на основную камеру.

Аппаратная основа

Acer Sospiro A15 работает на базе восьмиядерного процессора Unisoc T615 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц. Смартфон не поддерживает сети 5G и ограничен стандартом 4G LTE.

Устройство получило только 6 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально расширить до 14 ГБ. Размер ПЗУ составляет 128 ГБ. Вместе с ним предусмотрен слот для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 18 Вт через порт USB Type-C.

Камеры

На задней панели расположена двойная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором, функциями искусственного интеллекта и светодиодной вспышкой. Характеристики дополнительного модуля производитель не раскрывает.

Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера с собственной вспышкой, которая должна улучшить качество снимков при слабом освещении.

Интерфейсы

Acer Sospiro A15 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, VoLTE и ViLTE. Также смартфон оснащён FM-радио и 3,5-мм разъёмом для наушников. NFC можно использовать для бесконтактной оплаты через Google Wallet.

Прочие характеристики

Корпус защищён от пыли и брызг по стандарту IP64. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку питания. Также поддерживается разблокировка по лицу.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 16. Его размеры составляют 165,95 × 77,1 × 8,35 мм, а масса – 206 грамм.

Комплектация

В комплект поставки входят зарядное устройство, кабель USB Type-C, защитный чехол, защитная плёнка или стекло, а также инструмент для извлечения SIM-карты.

Сроки выхода, цвета и цена

Acer Mobile LATAM опубликовала информацию о двухэкранном Sospiro A15 на своём официальном сайте. Устройство появится на отдельных рынках Латинской Америки, первым из которых станет Мексика.

Смартфон будет доступен в двух цветах: Naranja Vibrante, или ярко-оранжевом, и Azul Profundo, или тёмно-синем. Цена и точная дата начала продаж пока не объявлены.