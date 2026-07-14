В Туве найдена почти 3000-летняя стела с «недовольным лицом»

В ходе девятого сезона международной археологической экспедиции РГО и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН ученые нашли на древнем кургане в Туве стелу из камня. Специалисты предполагают, что кочевые народы использовали изваяние при проведении погребальных обрядов.

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Дальнейший анализ находки поможет проследить контакты племен в начале железного века (около 2900 лет назад).

Часть древнего канона

Ученые обнаружили артефакт при расконсервации краев раскопов прошлых лет. По оценкам исследователей, 50-сантиметровая стела полностью повторяет стилистический канон серии каменных изваяний, которые археологи впервые обнаружили на Туннуге-1 пять лет назад.

На лицевой стороне каждой из них вырезан узор из дуг и линий, похожий на черты человеческого лица.

«Удивительно то, что именно таких изваяний на других археологических памятниках пока не находили, — рассказал руководитель экспедиции, научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков. — Если их все же найдут за пределами Туннуга-1, это даст нам новое доказательство перемещений кочевых племен в самом начале железного века».

После полевого сезона найденная в этом году стела будет детально изучена в лабораторных условиях.

Местная особенность

Примечательные (и достаточно распространенные) находки при раскопках в этом районе — знаменитые оленные камни. Они представляют собой древние изваяния с выбитыми изображениями оленей и других животных, выполненные по единому канону. Такой тип широко распространен не только в Туве, но и в соседней Монголии.

Однако стелы с «недовольными лицами» не относятся напрямую ни к одной из ранее известных традиций каменных памятников региона, включая оленные камни, херексуры (каменные курганы) и памятники карасукского или скифского круга. Они представляют собой отдельный тип ритуальных объектов, который расширяет представления о культурном разнообразии раннего железного века в Южной Сибири.

Неизвестная традиция древних кочевников

Исследование ставит под сомнение представление о том, что ранний железный век Центральной Азии был полностью сформирован несколькими крупными культурами. Авторы показывают, что даже внутри одного региона могли существовать небольшие локальные традиции, которые создавали собственные формы символических объектов.

Стелы имеют необычный набор признаков:

абстрактные изображения в виде дуг и линий;

акцентированное оформление только одной стороны камня;

отсутствие привычных изображений животных, оружия или антропоморфных фигур, характерных для многих степных памятников.

Зачем были нужны стелы

Ученые считают, что эти сооружения выполняли ритуальную функцию. Их расположение внутри курганного комплекса и археологический контекст указывают на связь с погребальными практиками населения раннего железного века.

Вероятно, они могли служить:

символическими маркерами захоронений;

объектами памяти предков;

элементами сложных церемоний вокруг погребальных сооружений.

Примечательно, что найденные ранее, уже исследованные, стелы были сделаны из разного камня, при этом материал отличается от камней, которыми покрывали курган. Вероятно, то, из чего делать эти объекты, выбирали специально и тщательно.

Курган Туннуг-1, расположенный в Пий-Хемском районе Республики Тува, считается одним из древнейших скифских захоронений и датируется концом IX — началом VIII века до н. э. На территории памятника ранее уже фиксировались многочисленные находки разных культур и исторических эпох.