Oppo может объявить о закрытии OnePlus уже на этой неделе

Компания Oppo может в ближайшие дни объявить о закрытии бренда OnePlus на рынках Европы и США. Об этом сообщает издание WinFuture со ссылкой на собственные источники.

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По данным журналистов, официальное заявление может быть опубликовано до конца текущей недели. Источники утверждают, что решение представят как часть масштабного пересмотра стратегии развития OnePlus.

Как отмечает WinFuture, вместо продвижения OnePlus, Oppo намерена сосредоточиться на развитии собственной линейки смартфонов под основным брендом на европейском и американском рынках. При этом дальнейшая судьба OnePlus в других регионах пока остается неизвестной.

Сообщения о возможном сворачивании бренда появляются не впервые. В начале 2026 года профильные СМИ писали, что компания отказалась от разработки нескольких новых моделей OnePlus. Позднее журналисты также обратили внимание, что смартфоны серии OnePlus 15 исчезли из ассортимента ряда крупных американских ритейлеров, что усилило слухи о готовящихся изменениях. Вскоре о «пустых полках» интернет-магазина жаловались пользователи из ЕС.