Huawei представила новые флагманские устройства

14 июля 2026 года HUAWEI провела международную презентацию в Куала-Лумпуре и показала сразу несколько флагманских устройств. В центре внимания оказалась серия смартфонов Pura 90s с продвинутыми возможностями съемки. Также компания представила наушники FreeClip 2 S и планшеты HUAWEI MatePad Air.

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HUAWEI представила серию Pura 90s, ориентированную на мобильную фотографию и визуальную выразительность. Смартфоны получили 200-мегапиксельный телеобъектив, объектив XMAGE 2-го поколения и ИИ-функции для композиции и обработки изображений. По словам компании, это помогает получать четкие кадры при съемке на расстоянии, в макрорежиме и в условиях слабого освещения. Дизайн серии выполнен в концепции «В ритме цвета» с градиентной рамкой.

На презентации также показали HUAWEI FreeClip 2 S. Наушники получили новые цветовые решения, обновленный зарядный чехол и легкую С-образную конструкцию из гипоаллергенного жидкого силикона. Huawei делает ставку на сочетание элегантного внешнего вида, удобной посадки и качественного звучания.

Еще одной новинкой стал HUAWEI MatePad Air. Планшет получил тонкий корпус толщиной 5,3 мм, OLED-экран PaperMatte и ИИ-инструменты для работы и творчества. В компании назвали новые устройства частью экосистемы для разных сценариев использования — от съемки и общения до обучения, контента и развлечений.