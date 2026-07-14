Экс-сотрудник Apple использовал редкий баг для передачи данных OpenAI

Apple подала в суд на OpenAI, обвинив корпорацию в краже коммерческой тайны. Купертиновцы подозревают бывшего инженера Apple Чанга Лю, который после перехода в OpenAI якобы продолжал заходить во внутреннюю сеть прежнего работодателя и скачивал данные о ещё не выпущенных продуктах.

По версии Apple, Лю обнаружил редкую и ранее неизвестную ошибку аутентификации. Уязвимость позволяла ему получать доступ к корпоративному хранилищу уже после увольнения.

Apple утверждает, что за несколько недель Лю забрал десятки файлов с инженерными презентациями, техническими характеристиками и данными по закрытым проектам. Техногигант проверил серверные журналы и заявил, что дыру теоретически могли использовать ещё несколько человек, но следы эксплуатации нашли только у Лю.

Отдельный штрих — бывший сотрудник якобы не вернул рабочий ноутбук Apple и даже воспользовался компьютером знакомой, которая тогда ещё работала в корпорации, а позже тоже перешла в OpenAI.

В переписке Лю, как утверждается в иске, отреагировал на сохранившийся доступ фразой:

«LOL, я выяснил, что всё ещё могу зайти в хранилище, очень смешно».

Apple уже закрыла уязвимость и отключила доступ. Но вопрос остался неприятный: как человек после увольнения неделями мог ходить по внутренней сети компании, которая продаёт безопасность как часть своего бренда?

OpenAI ранее заявляла, что не заинтересована в чужих коммерческих тайнах. Теперь разбираться, кто что знал и кто что скачивал, будет суд присяжных в Калифорнии.