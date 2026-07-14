Россиян предупредили о возможном сокращении ассортимента смартфонов

Ассортимент смартфонов на российском рынке может сократиться на фоне уменьшения объемов производства устройств ведущими мировыми брендами. Об этом со ссылкой на участников отрасли сообщают «Известия».

По данным издания, производители уже приступили к оптимизации модельных рядов. До конца года компании намерены реже обновлять бюджетные линейки и дольше оставлять в продаже устройства предыдущих поколений. В «Марвел-Дистрибуции» сообщили, что поставки смартфонов для российского рынка сократились, что может привести к уменьшению числа доступных моделей в отдельных категориях.

Старший бизнес-аналитик компании Артур Махлаюк пояснил, что при выпуске новых устройств производители будут в первую очередь оценивать их потенциальную прибыльность. По его словам, помимо снижения спроса на рынок влияет рост стоимости комплектующих, поэтому компании сосредоточатся на наиболее востребованных моделях, отказавшись от устройств, которые продаются хуже. Он уточнил, что речь идет прежде всего не о флагманских смартфонах, а о массовых моделях.

Как отмечает издание, продавцы уже сокращают число близких по характеристикам устройств, оставляя в ассортименте несколько ключевых линеек, охватывающих основные ценовые сегменты.

Ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова считает, что количество новинок в массовом сегменте может оказаться на 20–30% ниже по сравнению с докризисными периодами. По ее мнению, эта тенденция сохранится.