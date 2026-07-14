Раскрыта тайна загадочных древних «ведьминых знаков»

В Великобритании историк заявила, что разгадала тайну так называемых ведьминых знаков, которые находят на многих древних домах. Об этом пишет Daily Mail.

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Профессор истории и архитектуры Уорикского университета Дженнифер Александер написала книгу Stonemasons' Marks («Метки каменщиков»), в которой исследовала загадочные изображения. «Ведьмины знаки», которые также называют гексафойлами или кругами-маргаритками, строители оставили на сотнях зданий. Они представляют собой круг, в который вписаны фигуры, напоминающие лепестки маргаритки или ромашки. Ранее историки предполагали, что эти рисунки несли некое мистическое значение — например, защищали постройку от темных сил.

Однако Александер пришла к выводу, что это — наброски каменщиков или плотников, работавших с циркулем. «Помните, как вам впервые дали циркуль, и вы рисовали такие же маргаритки? Вот это именно оно и есть. Подобных клейм сотни, и все они отличаются по уровню исполнения», — сказала профессор.

Как пишет Daily Mail, подобные метки встречаются на сотнях жилых домов, замков и даже церквей, построенных в Британии со Средневековья до XIX века. «Эти "цветочные круги" — упражнения по пользованию циркулем для решения геометрических задач. Их и на бумаге нарисовать непросто, а на камне еще сложнее. Рабочих нужно было обучать», — подытожила Александер.

Ранее ученые заявили, что раскрыли тайну знаменитой Долины кувшинов в Лаосе. Археологи пришли к выводу, что они использовались в качестве гробниц.