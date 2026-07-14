Перечислены безопасные способы зарядки смартфона

Смартфон важно защитить от перегрева, чтобы продлить срок службы его аккумулятора. Об этом сообщает издание CNet.

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По словам авторов медиа, батарея является компонентом телефона, который напрямую влияет на опыт использования гаджета. Специалисты перечислили безопасные способы зарядки смартфона, чтобы продлить жизнь аккумулятора. В первую очередь они назвали высокую температуру главным врагом батареи и призвали заряжать смартфон в прохладном месте.

По той же причине владельцам телефонов посоветовали не класть устройство под подушку и не оставлять под одеялом во время зарядки. Также журналисты рекомендовали отказаться от беспроводных зарядных устройств, так как они способствуют выделению тепла.

В материале говорится, что батарея смартфона прослужит дольше, если использовать зарядный комплект от проверенного бренда. «Нет необходимости постоянно держать уровень заряда в пределах от 20 до 80 процентов, как советуют многие, но просто избегайте крайностей», — подытожили авторы.

В начале июля журналисты портала How-To Geek заявили, что беспроводные зарядки больше расходуют энергию, чем проводные устройства. Также они отметили, что подобные девайсы потребляют электричество даже в режиме ожидания.