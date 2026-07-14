В Испании нашли «лапти» возрастом 2 тысячи лет

Свежая публикация в журнале Pyrenae гласит, что при раскопках древнего шахтерского поселения Уриум в провинции Уэльва, расположенной на юго-западе Испании, археологами были найдены восемь подошв сандалий, сплетенных из стеблей прочного пустынного растения.

Отмечается, что фрагменты обуви нашли в двух больших залежах золы, которые остались после чистки металлургических печей. Ученые установили, что сандалии были изготовлены из местного растения эспарто, или ковыля тянущегося. Благодаря золе растительные волокна хорошо сохранились, хотя органика, как правило, разлагается. Вместе с сандалиями были обнаружены другие изделия из растительных волокон.

Проведенный специалистами радиоуглеродный анализ показал, что самая старая сандалия относится к IV–II векам до Н.Э., еще одна — к II–I векам до Н.Э., а третья — к I веку нашей эры, что доказывает, что этот тип обуви использовался на протяжении многих столетий.

Исследователи обратили внимание на сильный износ на всех подошвах в районе пятки и передней части стопы, и к тому же большинство сандалий утратили шнуры, которые фиксировали их на ноге. По мнению ученых, такую обувь выбрасывали только после полного износа, когда отремонтировать ее уже не представлялось возможным.