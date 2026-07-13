Впервые сахар обнаружен в межзвездном пространстве

Ученые впервые обнаружили сахар в межзвездном пространстве. Открытие, о котором они сообщили в Nature Astronomy, стало еще одним аргументом в пользу гипотезы о космическом происхождении жизни на Земле и, скорее, всего, других планетах.

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Сахара — одна из химических основ жизни. Это не только источник энергии, но и (некоторые из них) строительные блоки РНК и ДНК. Довольно долго углеводы были предметом классической дилеммы «курицы и яйца» — чтобы появился сахар, нужна жизнь, а без РНК/ДНК она не возникнет; эксперименты же по абиотическому синтезу давали лишь скудные результаты.

Недавние находки сахаров в метеоритах и образцах астероидов позволяют предположить, что именно эти небесные тела могли доставить их на раннюю Землю. Авторы нового исследования взялись проследить путь сахаров дальше.

Они направили радиотелескопы на облако G+0.693−0.027 — массивное молекулярное облако, расположенное в 26 700 световых годах от нас почти в самом центре Галактики. Там уже найдены десятки органических молекул, включая гликольальдегид — соединение, участвующее в образовании сахаров, но само к настоящим сахарам не относящееся.

Радиоизлучение облака сопоставили с лабораторными спектрами самых простых сахаров, трехуглеродных — альдозы и кетозы — и ничего не нашли. Тогда без особой уже надежды на успех решили поискать эритрулозу — четырехуглеродный углевод, дающий, наряду с другими сахарами, малине ее сладкий вкус.

«Когда я начала смотреть на сигналы, я подумала: "Не может быть!" Действительно обнаруживается, и это огромное количество сахара», — вспоминает астрофизик Изаскун Хименес-Серра из Испанского астробиологического центра, руководившая исследованием.

Полученные результаты указывают на то, что эритрулоза могла образоваться еще до рождения Солнечной системы, оказаться захваченной внутри астероидов и комет и попасть на молодую Землю во время Поздней тяжелой бомбардировки 4 миллиарда лет назад. По подсчетам Хименес-Серры, в ходе этого процесса на нашу планету могло быть доставлено от 500 тысяч до 50 миллионов тонн эритрулозы.

«Эти молекулярные облака — по сути, место рождения звезд и планет. Таким образом, мы выясняем, что сложные органические соединения, важные для зарождения жизни, могут образоваться уже на самых ранних этапах становления планетной системы», — резюмирует исследовательница.

«Открытие указывает на дополнительный источник поступления сахаров, помимо астероидов. Мы давно его ждали», — признался профессор Ёсихиро Фурукава из Университета Тохоку.

Это еще одно доказательство возможности синтеза «кирпичиков жизни» в условиях космического холода и радиоактивного облучения, добавил астрохимик Нильс Лигтеринк из Делфтского технического университета: «Теперь мы можем сказать, что ингредиенты для биохимии, скорее всего, распространены по всей Галактике».