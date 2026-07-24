Почему Париж сходил с ума по Дикому Западу

Всемирная выставка 1889 года в Париже запомнилась миру не только открытием Эйфелевой башни, но и другим событием — во Францию впервые приехал Баффало Билл, самый знаменитый ковбой Америки, который заразил Европу интересом к Дикому Западу. Портал popsci.com рассказал, как шоу стрелков и наездников превратило европейцев в ковбоев.

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К концу 1880-х в Америке воцарилась глубокая ностальгия по временам Дикого Запада, полного «варварских племен индейцев» и «благородных пионеров». К тому времени это место существовало лишь в воспоминаниях народа из-за жесточайшей федеральной политики США по отношению к коренным американцам.

Европейцев тоже интриговала идея огромных равнин и «примитивных индейцев», которые там жили. Представители коренных народов жили в том же Париже десятилетиями; некоторые выступали как артисты на сцене, другие были временными жителями «человеческих зоопарков» в зоологических садах города. Почти 400 коренных жителей из французских колоний жили на ярмарочной площади. Ранние антропологи, будучи приверженцами социального дарвинизма, изучали их как «научные образцы».

Парижане, конечно же, слышали о коренных американцах, но шоу Баффало Билла стало первой возможностью посмотреть на них живьем — и европейцы попали под впечатление.

Молодые парижские девушки достаточно быстро начали стекаться к «индейскому лагерю» на площадке представления Билла (место, где жили артисты, было открыто для публики). Дюжины стояли в ожидании, готовые растолкать соперниц локтями, чтобы угостить молодых воинов сиу сигаретами или хотя бы улыбнуться им. Мужчины тоже задерживались в лагере; их заинтриговали профессиональные наездники и стрелки. Ковбойские шляпы, а также конные седла в американском и мексиканском стилях, сметали с полок магазинов.

Попкорн, который продавали на представлении, не был известен французам, но быстро стал популярным и в других заведениях. Через пять месяцев после того, как труппа Баффало Билла приехала в Париж, горожане, по словам историков, ходили в театры будто бы только для того, чтобы полакомиться попкорном.

Баффало Билл Коди (или Гийом Баффало, как его называли французы) был идеальным послом легенды об американском западе. На родине он уже давно стал народным любимцем: актер, скаут, опытный кавалерист. Он быстро завоевал аналогичную репутацию и в Париже — каждый хотел встретиться с ним. Билла в компании нескольких коренных американцев и ковбоев видели в городе, театрах и на площадке Всемирной выставки. Он даже вскарабкался на Эйфелеву башню, построенную для события.

На протяжении шести месяцев шоу Баффало Билла выступало дважды в день перед 30 000 зрителей; арена всегда была забита до отказа, даже несмотря на то, что она находилась на расстоянии от центра выставочной площади. Легендарный художник Поль Гоген однажды сходил на выступление, и ему так понравилось, что он пошел еще раз — и немедленно купил себе ковбойскую шляпу Stetson.

Очарование Диким Западом в Европе сохранилось надолго. Так, по мнению ряда историков, тренд на ношение женщинами ковбойских шляп и юбок, в стиле стрелка Энни Окли, скорее всего, зародился благодаря шоу Баффало Билла. Парижане скептически относились к открытию первого парка Disneyland в начале 1990-х, но один аттракцион неизбежно приносил прибыль — копия «Шоу Дикого Запада».