В VK отреагировали на санкции ЕС против соцсети и мессенджера «Макс»

Санкции, введенные Европейским союзом, не оказывают влияния на деятельность холдинга. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе VK.

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Там добавили, что приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против VK. Кроме того, в список попало ООО "Коммуникационная платформа" - разработчик мессенджера МАХ.

Отметим, что приложения VK еще в июне пропали из App Store. Пользователи устройств Apple не могут скачать приложения VK и его сервисы. Также из-за удаления из магазина временно недоступны push-уведомления для пользователей iOS. Для пользователей Android все сервисы компании доступны без ограничений.