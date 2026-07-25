Почему проводные наушники снова вошли в моду?

Проводные наушники возвращаются в моду — во второй половине 2025 года продажи старомодных наушников показали рост, который сохраняется и в 2026-м. Но что происходит? Почему люди массово отказываются от беспроводных наушников в пользу более архаичной альтернативы? Портал engadget.com рассказал, в чем преимущества старых проводных наушников.

© Unsplash

Проводные наушники предлагают лучший звук

Современные беспроводные наушники звучат превосходно, но не каждый может позволить себе премиальные модели, которые и впрямь могут порадовать меломанов. Многие проводные наушники предлагают примерно то же качество звука, что и самые дорогие беспроводные, но при этом не стоят сотни долларов, что позволяет неплохо сэкономить.

Bluetooth не всегда удобнее проводов

Bluetooth-наушники часто рекламируются производителями как самый простой и удобный способ слушать музыку. Нет проводов, нет никакой головной боли — так? На самом деле, не совсем. Иногда беспроводные наушники подводит батарея; аккумулятор часто «умирает» в самый неподходящий момент, если не следить за зарядом. К тому же, такие наушники активнее разряжают батарею самого смартфона — в отличие от проводных, которым такие проблемы не грозят.

Также стоит учитывать, что некоторые беспроводные наушники страдают от проблем с помехами. Bluetooth-капельки передают сигналы в нагруженной частоте 2,4 ГГц, из-за чего звук иногда может заикаться, подтормаживать или терять подключение. Опять же, у проводных наушников иммунитет к подобным неприятностям, если провод и коннектор в порядке.

Потребители устали от современной техники

Постепенно все большее количество людей начинает уставать от современных технологий и сознательно тянется к чему-то более винтажному. Например, продажи ручных видеокамер в 2025-м пошли в гору, даже больше, чем продажи проводных наушников. Оборот виниловых пластинок в том же году превысил $1 млрд. Даже механические часы возвращаются в моду.

У данного явления нет какой-то одной причины. Кому-то не нравится, что ИИ теперь интегрируется повсюду, другим не нравятся корпорации и предприниматели из Кремниевой долины. Нельзя забывать и об экономических факторах: обычному человеку попросту не хватит денег, чтобы постоянно гнаться за новейшими устройствами и технологическими трендами. К счастью, проводным наушникам и многим другим старомодным гаджетам, не использующим оперативную память, повезло — цены на них сохранились достаточно статичными.

Проводные наушники — модный аксессуар

Наконец, стоит учитывать и модные тренды. Селебрити и инфлюенсеры довольно массово начали хвастаться собственными наушниками, что сделало проводные аксессуары модными безделушками. В социальных сетях даже есть страницы, посвященные фотографиям популярных женщин со старомодными наушниками.

У проводных наушников тоже есть минусы

Но, к сожалению, проводные наушники для многих могут и не стать универсальной альтернативой беспроводным. Основная проблема — совместимость. Многие актуальные гаджеты обычно предлагают только порт USB-C, чего вполне достаточно современным наушникам. Однако многие устройства по-прежнему используют традиционные разъемы для наушников, USB-A и Lightning. Подключать одни и те же наушники к каждому гаджету в доме вряд ли получится, если не потратиться как минимум на пару адаптеров.