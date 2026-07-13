Ученые назвали звезды, у которых стоит искать сферы Дайсона

Исследователи изучили потенциальные возможности обнаружения гипотетических мегаструктур, известных как сферы Дайсона — систем для сбора энергии звезд. Наиболее перспективными объектами для таких поисков могут оказаться красные и белые карлики, сообщает Science Daily.

Идея, предложенная физиком Фрименом Дайсоном в 1960 году, предполагает не сплошную оболочку вокруг звезды, а рой отдельных конструкций, которые собирают ее излучение. Авторы новой работы отмечают, что красные карлики представляют интерес благодаря своим скромным размерам и длительному сроку жизни — такие звезды могут существовать триллионы лет. Для создания собирающего роя вокруг красного карлика потребуется меньше материалов, чем вокруг Солнца.

Белые карлики, являющиеся остатками выгоревших светил, еще более компактны. Их диаметр составляет около 1% от первоначального, а стабильное свечение может сохраняться миллиарды лет. Это делает их идеальными кандидатами для размещения искусственных конструкций, отмечают эксперты.

По мнению астрономов, наличие сферы Дайсона изменило бы характеристики звезды: конструкции поглощали бы видимое излучение и переизлучали его в инфракрасном диапазоне, снижая расчетную температуру системы.

Например, у красного карлика эффективная температура мегаструктуры могла бы составлять около 50 кельвинов против обычных 3 тысяч кельвинов у самой звезды — такие параметры не встречаются у природных объектов. Дополнительными признаками могут служить аномально чистый инфракрасный спектр и необычные колебания яркости, вызванные неравномерным распределением коллекторов на орбите.