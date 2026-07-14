В США рассекретили инцидент с НЛО над ядерным заводом

Пентагон рассекретил очередную порцию документов об НЛО. Их изучил профессор Ави Леб, прославившийся как популяризатор 3I/ATLAS. Он искренне убежден, что обнародование секретных отчетов об аномалиях — во многом его заслуга.

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Среди самых интересных явлений, ставших достоянием гласности, стал, по мнению астрофизика, инцидент на заводе Pantex в Техасе — одном из ключевых объектов ядерного арсенала США, где обслуживаются и хранятся ядерные боеголовки.

Утром 1 сентября 2015 года радиолокатор обнаружил в небе к северу над заводом неизвестный летающий объект. Ворота на территорию предприятия закрыли, охрана была приведена в состояние готовности. Группа быстрого реагирования выехала по направлению к НЛО.

Объект представлял собой расширяющийся книзу ромб с закругленным верхом размером примерно 1,2×0,6 метра, слегка напоминающий воздушный змей. Летел он бесшумно на высоте примерно 30–60 метров со скоростью 16–24 км/ч; при преследовании ускорялся и менял курс.

В конечном счете патруль потерял НЛО из виду и вернулся восвояси, режим повышенной готовности был снят. Все материалы, касающиеся инцидента, включая видеозапись с радарной башни, передали в ФБР.

Обнародование отчета свидетельствует о том, что природа наблюдавшегося объекта так и осталась неясной. Если бы за прошедшие годы установили, что это, к примеру, шпионский дрон — документ навсегда бы остался за семью печатями.

Среди прочего в этот раз американское военное министерство рассекретило:

стенограмму конференции в Лос-Аламосе в феврале 1949 года, которую организовал «отец водородной бомбы» Эдвард Теллер — там обсуждались «зеленые огненные шары» в районе режимных ядерных объектов;

фотографии летающего крыла «Хортен» — бесхвостого немецкого самолета, формой напоминающего диск;

отчет по проекту «Знак», включивший более ста наблюдений пилотами ВВС в 1947–1948 годах;

сообщения астронавтов «Колумбии», видевших кувыркающийся объект за иллюминатором шаттла в 1996-м, и экипажей «Аполлона-14» и «Аполлона-17», в которых упоминаются световые вспышки.

Пентагон обнародовал четвертый блок архивных данных об НЛО

Всего на прошлой неделе общественности представлены три снимка NASA, 14 документов за период с 1948 по 2020 год, 19 видеозаписей с военных сенсоров и четыре аудиозаписи NASA.