Названы признаки износа аккумулятора смартфона

Кроме быстрой разрядки аккумулятора, существуют и другие симптомы поломки элемента питания в смартфоне. О ключевых признаках, указывающих на необходимость замены аккумулятора, "Газете.ру" рассказал ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании "Стахановец" Алексей Миронов.

По словам эксперта, один из наиболее опасных факторов - вздутие корпуса. Если задняя крышка или дисплей начинают отходить от корпуса, на экране появляются пятна - это свидетельствует о химической реакции внутри батареи с выделением газа. Такое состояние несет риск повреждения экрана, материнской платы и даже возгорания. В таком случае замена должна производиться незамедлительно и только специалистом.

К числу распространенных симптомов также относятся внезапные отключения устройства при индикаторе заряда на уровне 20-30%. После подключения к зарядке смартфон может показывать другую емкость заряда.

По словам Миронова, старый аккумулятор не обеспечивает стабильное напряжение при пиковых нагрузках, и контроллер питания интерпретирует падение напряжения как критическое, отключая телефон. С аналогичной проблемой связаны и произвольные перезагрузки, возникающие при запуске камеры или игр. В моменты повышенного энергопотребления напряжение на изношенной батарее снижается.

Кроме того, о необходимости замены говорит увеличение времени зарядки. Из-за роста внутреннего сопротивления старого аккумулятора эффективность приема энергии снижается, и полный цикл зарядки может занимать в 1,5-2 раза дольше обычного.

Еще одним признаком является нагрев в районе задней крышки при повседневных сценариях использования: чтении или просмотре соцсетей. Повышенное внутреннее сопротивление преобразует часть получаемой энергии в тепло, что дополнительно ускоряет порчу батареи.

Также важно отсутствие реакции на подключение зарядного устройства или кратковременное отображение индикатора с последующим погасанием. Миронов рассказал, что в этом случае что контроллер питания не способен принять заряд из-за предельного износа батареи.

Эксперт рекомендует не откладывать замену аккумулятора при обнаружении нескольких перечисленных признаков, указывая, что батарея является расходным материалом, а ее своевременное обновление способствует продлению срока службы смартфона.