На Солнце ожидаются сильные вспышки

Вспышечная активность на Солнце 13-14 июля, как ожидается, будет низкая, при этом возможны вспышки предпоследнего класса мощности.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"Вспышечная солнечная активность [13 и 14 июля] в основном низкая, возможны вспышки класса М", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что 12 июля на Солнце была зафиксирована сильная вспышка - М1.1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.