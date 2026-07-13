Глава NASA Айзекман прилетел на космодром Байконур

Директор американского космического ведомства Джаред Айзекман в понедельник прибыл на Байконур, чтобы проводить международный экипаж на МКС.

Джаред Айзекман приехал на космодром, передает РИА «Новости».

«Директор НАСА Джаред Айзекман прилетел на Байконур, чтобы поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС», – сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

Перед началом официальных мероприятий руководитель совершил спортивную пробежку. Ранее он анонсировал подготовку к личным переговорам с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

Джаред Айзекман планировал обсудить вопросы совместной работы по МКС во время летнего визита на космодром.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал очную встречу с американским коллегой.