В Египте сделали сенсационное открытие

Археологическая миссия Лейденского университета сделала значительное открытие в некрополе Шейх Абд эль-Курна на западном берегу Луксора, обнаружив гробницу возрастом около 3000 лет, сообщает CBS News со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта.

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Гробница принадлежала человеку по имени Пасер и датируется эпохой Рамессидов, охватывающей XIX и XX династии. Она расположена к востоку от уже известных погребальных комплексов и выполнена в традиционном стиле частных фиванских захоронений Нового царства. Архитектурные особенности гробницы включают открытый двор, часовню в форме перевёрнутой "Т" и подземные погребальные камеры. Внутри двора были найдены элементы, такие как глиняно-кирпичная скамья для стелы и лестница с наклонными пандусами.

На стенах часовни археологи обнаружили надписи с именем Пасера, а также изображения, на которых он поклоняется богам вместе с супругой перед столом подношений. Исследователи продолжают документировать находку и изучать погребённый круг, что может дать новые сведения о жизни и культуре древнего Египта.

Власти Египта надеются, что новые археологические открытия помогут поддержать туристический сектор страны.

Исследовательский проект в районе Луксора ведётся с 2018 года, и в прошлом году там была вновь открыта для посетителей крупная гробница фараона после более чем 20-летней реставрации. Также в начале этого года в провинции Бехейра были обнаружены артефакты из греко-римского кладбища возрастом более 2300 лет, что подчеркивает важность археологических исследований в регионе.