Испаноязычным людям подарили возможность удобно пользоваться «Максом»

В национальном мессенджере «Макс» появилась испаноязычная версия интерфейса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Пользователи Android могут переключить язык приложения на испанский, обновив его до актуальной версии и выбрав соответствующую настройку в разделе «Язык приложения». После смены языка доступны все основные функции сервиса, включая видеозвонки, опросы в групповых чатах и настройку параметров конфиденциальности.

Ранее в «Макс» уже появился интерфейс на английском языке. В настоящее время регистрация в приложении открыта для жителей 40 стран, включая государства СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В июле число зарубежных пользователей платформы превысило 10 млн.

Наибольшее количество загрузок зафиксировано в Узбекистане, Казахстане и Белоруссии. Высокую активность пользователей также отмечают в Армении, Азербайджане, Молдове, Индии и Турции.

«Макс» представляет собой национальный мессенджер и цифровую платформу пользовательских сервисов. В начале июня число пользователей «Макс» превысило 125 млн.

Ранее выяснилось, что теперь в нацмессенджере «Макс» сообщения могут идти целый год.