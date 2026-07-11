Apple подала иск против OpenAI из-за коммерческих секретов

Apple обратилась в федеральный суд Сан-Хосе с иском против OpenAI, ее дочерней компании io Products и двух бывших сотрудников. Компания утверждает, что при разработке потребительских устройств OpenAI незаконно использовала коммерческие секреты и конфиденциальную информацию Apple.

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В иске фигурируют бывший вице-президент Apple по дизайну продуктов Тан Ю Тан, ныне главный директор по аппаратному обеспечению OpenAI, а также инженер Чан Лю. По версии Apple, Тан использовал кодовые названия закрытых проектов на собеседованиях и просил кандидатов приносить компоненты устройств, включая батареи и печатные платы.

Apple требует возмещения ущерба и судебного запрета на использование спорной информации. В OpenAI обвинения отвергли, заявив, что компания не заинтересована в чужих коммерческих секретах и сосредоточена на разработке собственных технологий.