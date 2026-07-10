В России начались испытания нейроинтерфейса для управления протезами силой мысли

Минпромторг проводит клинические исследования нейроинтерфейса, предназначенного для управления протезами с помощью сигналов мозга. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Разработка должна обеспечить управление искусственными конечностями силой мысли.

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По словам Алиханова, российские производители медицинской техники продолжают развивать реабилитационные технологии. Помимо нейроинтерфейсов, ведется работа над протезами с расширенными возможностями управления, а среди наиболее заметных разработок он отметил экзоскелеты.

Также министр сообщил, что к 2030 году планируется создать 320 медицинских изделий для отечественной системы здравоохранения.

Ранее в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России началась работа над протезами кистей нового типа. Проект получил грантовую поддержку и сейчас находится на этапе разработки и адаптации технологии.