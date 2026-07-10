В России начались испытания нейроинтерфейса для управления протезами силой мысли
Минпромторг проводит клинические исследования нейроинтерфейса, предназначенного для управления протезами с помощью сигналов мозга. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Разработка должна обеспечить управление искусственными конечностями силой мысли.
По словам Алиханова, российские производители медицинской техники продолжают развивать реабилитационные технологии. Помимо нейроинтерфейсов, ведется работа над протезами с расширенными возможностями управления, а среди наиболее заметных разработок он отметил экзоскелеты.
Также министр сообщил, что к 2030 году планируется создать 320 медицинских изделий для отечественной системы здравоохранения.
Ранее в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России началась работа над протезами кистей нового типа. Проект получил грантовую поддержку и сейчас находится на этапе разработки и адаптации технологии.