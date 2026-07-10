Ученые подсчитали, когда наступит конец света

Группа ученых из Университета Колорадо в Боулдере и космического центра Blue Marble Space в Сиэтле подсчитала, когда на Земле погибнет все живое. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно исследованию, вся растительность на Земле вымрет примерно через 1,8 миллиарда лет, так как температура Солнца к тому времени поднимется до критических значений. Это сделает жизнь растений невозможной. При этом, животные и люди, по подсчетам ученых, вымрут еще раньше, а дольше всех продержатся кактусы, и другие жаростойкие растения.

«Конечная продолжительность жизни биосферы Земли ограничена из-за неуклонного увеличения яркости Солнца по мере его старения», — сообщили ученые.

Для подсчетов ученые использовали сложную климатическую модель. От предыдущих подобных работ она отличается тем, что учитывает больше факторов — облачность, осадки, выпаривание океанов и прочие. С ее помощью ученые протестировали два экстремальных сценария. В первом концентрация углекислого газа снижается по мере поглощения его горными породами, а в другом она остается постоянной.

Новое исследование показало, что растения могут прожить на Земле на сотни миллионов лет дольше, чем считалось ранее — вплоть до выпаривания океанов. Впрочем, при моделировании не учитывалась эволюция раститений и потенциальное вмешательство человека.