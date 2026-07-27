Многие пользователи ПК и до кризиса цен не очень любили покупать дорогие SSD — но теперь дешевых твердотельных накопителей просто нет.

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Портал howtogeek.com рассказал, как правильно ухаживать за SSD, чтобы удержаться от соблазна купить новый.

Держите больше свободного места, чем (технически) нужно

Целиком заполненный SSD не «умрет», но вполне может потерять былую производительность. Пользоваться файлами и запускать игры можно даже при полном диске, но, скорее всего, не так быстро, как раньше. Обновлениям нужно место для распаковки, а играм — для патчей. Да и в целом твердотельные накопители работают лучше, если у них есть достаточно свободного места, чтобы перемещать данные в фоновом режиме. Поэтом, в идеале, стоит оставлять 15-20% объема накопителя свободными.

Удаляйте ненужные игры

Игры сегодня занимают очень много свободного места на дисках — сотни гигабайт, если вы играете в несколько каких-то крупных релизов одновременно. Обновления тоже порой бывают гигантскими, некоторым лончерам нужен буфер для распаковки файлов. Не обязательно немедленно удалять все хоть сколько-то не нужное — просто воспринимайте SSD как «премиальное» место для установки. На него лучше загружать только то, во что вы активно играете. Steam даже позволяет менять директории установленных игр по желанию.

Не храните временные файлы на SSD

Некоторые программы съедают свободное место в фоновом режиме из-за временных файлов: фоторедакторы, утилиты для записи экрана, инструменты для сжатия данных. Кэш, превью-файлы, экспорты и прочая мелочь имеют неприятное свойство накапливаться. Если они находятся на основном SSD, то диск моет быстро забиться. Постарайтесь следить за состоянием временных файлов — так можно предотвратить головную боль в будущем.

Проверяйте состояние накопителя

Не помешало бы также регулярно проверять здоровье диска через CrystalDiskInfo или HWiNFO. Многие производители SSD также предоставляют проприетарные программы для техобслуживания своих накопителей. Главное — помнить, что показания инструментов могут ошибаться; даже старый диск, чье здоровье близко к нулю, может проработать еще долго.

Периодически обновляйте прошивку

Помните, когда вы последний раз обновляли прошивку своего SSD? Если ответ — «никогда», то вы гарантированно не один. Тем не менее, если производитель выпускает обновление прошивки, его не помешает установить; чаще всего, это можно сделать через официальную утилиту. Но ключевое слово здесь — «периодически». Не нужно загружать случайные инструменты для оптимизации диска, и уж тем более не нужно ставить утилиты, которые обещают сами обновить необходимые драйверы на ПК. Ручная установка — единственный гарантированно безопасный способ.