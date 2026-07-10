Названа причина проблем россиян с зарубежными eSIM

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что иностранные eSIM стали слишком популярны и привлекли к себе внимание регуляторов. Об этом эксперт рассказал радио «Комсомольская правда».

Ранее СМИ сообщили, что владельцы сим-карт иностранных операторов больше не могут подключиться к сервисам, доступ к которым в России ограничен. «Известия» писали, что к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов теперь применяется общий режим фильтрации.

Муртазин отметил, что изначально покупка виртуальных SIM-карт была редким решением для узкого круга лиц. Однако за последние четыре месяца граждане РФ активировали около 450 тысяч таких карт, оформляя безлимитные тарифы удаленно за 30 евро в месяц. Как объяснил аналитик, именно этот взрывной рост привел к полной блокировке канала.

«Такая масса людей, которая начала это использовать, привлекла внимание, безусловно, и эту лазейку сейчас закрыли просто намертво», - сказал он.

Муртазин добавил, что любая альтернатива работает ровно до тех пор, пока не станет массовой.