Почему Google закрывает Android?

Android — самая популярная операционная система на рынке мобильных устройств. По большей части, добиться этого доминирующего положения она смогла благодаря своей open-source природе. Но такой уж ли открытый у нее исходный код, как настаивает Google? Короткий ответ — технически да, но не совсем. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

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Ядром Android выступает AOSP — или Android Open Source Project, репозиторий исходного кода операционной системы. Как и прочие open-source проекты, открытый код позволяет каждому взглянуть «внутрь» прошивки и изменить ее любым способом.

Теоретически, ничто не мешает случайному пользователю скомпилировать код из AOSP и установить его на какое-либо устройство при наличии соответствующих навыков. Но AOSP — лишь малая часть того, что по умолчанию входит в комплектацию смартфона от, например, Samsung. Производители добавляют собственные интерфейсы, приложения, «железные» функции, драйверы, меры безопасности и многое другое. AOSP — по сути, совершенно голый фундамент, на который надстраиваются дополнительные функции и возможности. И почти во всех случаях, то, что производители добавляют поверх базового кода, не является открытой информацией.

Android разработана на ядре Linux, лежащем в сердце миллионов устройств по всему миру. Ядро Linux лицензировано по модели GNU General Public License — она требует любого, кто распространяет модифицированные версии ядра, делать собственные модификации открытыми.

Именно поэтому производители смартфонов выкладывают в Сеть собственные правки ядра и другой код — того требует закон. Однако версия GPL, под которой лицензировано ядро Linux, также позволяет производителям блокировать устройства, чтобы предотвратить возможную модификацию или подмену софта.

Подобные блокировки называют «тивоизацией» — термин появился благодаря цифровым рекордерам модели TiVo. Производитель устройства подчинился законным требованиям GPL, опубликовав модифицированный исходный код Linux в открытом доступе, но в то же время запретил пользователям устанавливать модифицированные версии этого софта на свои рекордеры. Есть и более новая версия лицензионного соглашения, которая диктует условия против тивоизации, но Линус Торвальдс (разработчик ядра Linux) решил придерживаться старой лицензии. Иначе производители железа просто выбрали бы не Linux, а какую-нибудь альтернативу.

Google, в свою очередь, поддерживает и разрабатывает AOSP, поэтому компания может решать, что входит в код, а что — нет. Постепенно многие функции, которые когда-то были частью открытого исходного кода, переместились в сферу проприетарных.

Множество функций, к которым сегодня привыкли пользователи Android, на самом деле возможны благодаря сервисам Google Play, а не самой операционной системе. Геолокация, Play Protect, «Локатор», резервное копирование данных, пуш-уведомления и многие API для разработчиков опираются на закрытый софт Google.

У такой стратегии есть причины. Она позволяет Google обновлять и поддерживать компоненты прошивки независимо от AOSP; иначе нам бы пришлось ждать, пока каждый производитель сделает собственное обновление для Android. Но, в то же время, контроль над кодом затрудняет установку сторонних приложений и прошивок — Android плавно становится все менее и менее открытой системой. Разработчики приложений начинают сильнее зависеть от проприетарных API Google, из-за чего многие приложения могут просто перестать работать на дистрибутивах Android без сервисов Google Play.

Пожалуй, это не звучит слишком плохо, но разработчикам прошивок, сфокусированных на приватности, вроде GrapheneOS, приходится тяжело, потому что на их системах многие популярные приложения могут попросту не запускаться. Подавляющее большинство пользователей не захочет получить смартфон, на котором нельзя запустить приложение банка или любой другой софт, зависимый от Google. Поэтому компания мягко, но неоспоримо уходит от ответственности предоставлять по-настоящему открытую версию Android массам.