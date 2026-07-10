Японские астрономы впервые обнаружили зарождающиеся звезды с высоким содержанием сложных органических соединений внутри остатков сверхновой. Об этом сообщает Phys.org.

Открытие было сделано с помощью радиотелескопа ALMA. Объектом исследования стали остатки массивной звезды RX J1713.7−3946, взорвавшейся примерно 1600 лет назад. Внутри этого экстремального пространства ученые зафиксировали так называемые горячие ядра - плотные и теплые коконы из молекулярного газа, окружающие зарождающиеся звезды.

Уникальность открытия заключается в том, что внутри облака от взрыва сверхновой подобные объекты обнаружены впервые. Ранее считалось, что мощные ударные волны и высокоэнергетические космические лучи, порождаемые такими катастрофами, должны полностью уничтожать сложные химические элементы или как минимум кардинально менять их структуру.

Однако спектральный анализ показал обратное: газовые коконы скрывают в себе богатый набор разнообразных органических молекул. Более того, химический состав и пропорции веществ в одном из обнаруженных ядер оказались практически идентичны тем, что наблюдаются в обычных регионах звездообразования. Это может означать, что зарождающиеся планетные системы способны успешно защищать свою внутреннюю химическую среду от внешних угроз.

Ученые выдвигают две рабочие гипотезы, объясняющие такую поразительную устойчивость. Согласно первой, обнаруженные горячие ядра попали под удар взрывной волны совсем недавно, и у жесткого излучения просто не хватило времени для разрушения органики. Вторая версия предполагает, что мощные магнитные поля, усиливающиеся в районе остатков сверхновой, сработали как своеобразный щит, который отклоняет потоки заряженных частиц и не позволяет им проникать вглубь плотного газового облака.

Ученые подчеркивают, что открытие принципиально важно для понимания эволюции Солнечной системы. Анализ древних метеоритов указывает, что Земля и соседние планеты также формировались в условиях, когда поблизости взорвалась массивная звезда. Результаты исследования демонстрируют, что зоны зарождения жизни во Вселенной могут быть гораздо более разнообразными и менее хрупкими, чем предполагалось ранее.