В «Максе» появилась испаноязычная версия интерфейса

Разработчики национальной платформы «Макс» добавили в приложение испаноязычный интерфейс. Нововведение адресовано в первую очередь пользователям из Латинской Америки и Африки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Владельцы гаджетов на Android уже могут обновить приложение и выбрать испанский в разделе настроек. В ближайшее время функция появится в веб- и десктоп-версиях.

Напомним, что «Макс» работает с марта 2025 года. Сервис объединяет чаты, голосовую связь, платежи, госуслуги и цифровой ID. Приложение внесено в реестр отечественного ПО.

Платформа открыта для регистрации жителям 40 государств, в том числе стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. К началу июля аудитория иностранных пользователей мессенджера превысила 10 млн человек.

Ранее РИА Новости сообщало, что всем пользователям «Макса» стала доступна функция создания каналов. У владельцев устройств на Android появилась возможность запускать как приватные, так и открытые каналы. Пользователи iOS и десктоп-версии пока могут создавать только закрытые каналы с доступом по ссылке-приглашению.