Представлен телефон, для использования которого требуется одобрение правительства Индии

Индийский государственный телеком-оператор BSNL представил спутниковый телефон стоимостью около $1400 (примерно 107 тыс. руб. по курсу на 10 июля 2026 года), предназначенный для работы в районах, где отсутствует покрытие сотовых сетей. Об этом сообщает GizmoChina.

В отличие от обычных смартфонов, устройство подключается напрямую к спутникам, а не к базовым станциям мобильной связи. Сервис реализован в партнерстве с компанией Inmarsat, что позволяет использовать телефон в труднодоступных и удаленных районах.

Аппарат получил защищенный корпус, аккумулятор с длительным временем работы и кнопку экстренного вызова SOS, которую можно использовать в чрезвычайных ситуациях. По данным BSNL, устройство рассчитано на применение военными, спасательными службами, работниками морской отрасли, горнодобывающих предприятий, исследовательскими группами, а также паломниками и путешественниками, отправляющимися в районы без сотовой связи.

Для покупки и использования спутникового телефона требуется предварительное разрешение Министерства телекоммуникаций Индии. Использование устройства без такого разрешения может повлечь юридическую ответственность в соответствии с действующим законодательством страны.

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