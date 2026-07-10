Священник нашел в Библии отсылки к НЛО

Отец Ли Тейлор, возглавляющий три церкви в Северном Уэльсе, уверен, что в Библии содержатся отсылки к возможности существования внеземного разума, при этом вряд ли внеземные цивилизации станут «вызовом вере». Его слова приводит Daily Mail.

По мнению священника, стоит обратить внимание на содержащееся в Книге Бытия описание человечества как высшего божьего творения на Земле, видение Иезекиилем «колеса внутри колеса», а также утверждение Иисуса в Евангелии от Иоанна 14: 2 о том, что «в доме Отца моего много комнат».

«Я считаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда человечество действительно должно научиться воспринимать себя не просто как граждан Земли, но и как участников гораздо более масштабного творения (…) Я не думаю, что это вызов вере. Я думаю, это вызов пределам нашего богословского воображения», - пояснил он.

Он также призвал христиан пересмотреть веру в то, что НЛО являются демоническими, предупредив, что это побуждает людей реагировать страхом, а не подходить к явлению непредвзято.

При этом священник подчеркнул, что, если за пределами Земли существует разумная жизнь, «нет оснований полагать, что любая другая форма разума будет четко вписываться в категории абсолютного добра или абсолютного зла».

Ранее в США опубликовали файлы с информацией о потенциальных неопознанных летающих объектах, которые были собраны военными, NASA и другими ведомствами с 1940-х годов.

Среди них есть и видеоролик, который был снят в 2013 году инфракрасным датчиком на борту военной платформы США. На кадрах видно контрастный объект, напоминающий восьмиконечную звезду с ветвями разной длины. Он выполняет маневры и меняет форму в воздухе, словно «выращивая дополнительные конечности». Пастор Джош Хоуэртон из Техаса заявил, что объект похож на описание херувимов в Книге пророка Иезекииля в Ветхом Завете.