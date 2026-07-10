Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что образцы, собранные на Марсе, с высокой вероятностью укажут на существование микробной жизни в прошлом. По его словам, доставка этих материалов на Землю может стать решающим доказательством, передает Daily Mail.

Ранее, в сентябре 2025 года, NASA уже сообщало об обнаружении признаков древней жизни на Красной планете, однако миссия по возвращению образцов с марсохода Perseverance была приостановлена из-за финансовых трудностей. Айзекман, назначенный на пост главы агентства в этом году, также отметил, что интерес к неопознанным явлениям стал одной из причин возобновления активных исследований Солнечной системы. Он подчеркнул, что вопрос о том, одни ли мы во Вселенной, лежит в основе работы NASA.

На фоне распоряжения президента Дональда Трампа о рассекречивании материалов, связанных с НЛО, Пентагон уже опубликовал тысячи страниц документов, аудиозаписей и снимков, однако убедительных подтверждений внеземной жизни представлено не было, говорится в материале.

Айзекман также прокомментировал теории заговора о высадке на Луну, заявив, что скептицизм многих людей связан с низким качеством архивных кадров. Чтобы развеять сомнения, в рамках лунных миссий «Артемида» планируется использовать камеры высокого разрешения, которые зафиксируют пребывание человека на спутнике Земли. В NASA пока не комментировали заявления бывших сотрудников о сокрытии доказательств внеземной жизни.