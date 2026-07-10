Ступень Falcon 9 запустили 36 раз

Американская компания SpaceX многоразовую первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 запустила рекордный 36-й раз. На это обратил внимание сайт Space.com.

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Носитель Falcon 9 со спутниками Starlink стартовал 9 июля в 12:25 по московскому времени с площадки в штате Флорида (США). В миссии приняла участие первая ступень ракеты (номер 1067), которая до этого совершила 35 успешных полетов. После запуска ступень совершила успешную мягкую посадку на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Портал напоминает, что в настоящее время рекорд многоразовых миссий в космос принадлежит шаттлу Discovery, совершившему 39 полетов.

Состоявшийся пуск стал 80-й миссией Falcon 9 в этом году.

Ранее SpaceX в рамках миссии Transporter-17 за раз запустила на низкую околоземную орбиту 81 спутник.