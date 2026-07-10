В России нашли коллекцию средневекового ювелира

Ученые нашли остатки ювелирной мастерской XII века в Великом Новгороде. В этом же месте они откопали необычные вещицы, оставшиеся от средневекового рабочего, сообщается на странице новгородского заповедника во «ВКонтакте».

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Археологи исследовали деформированные или бракованные вещи, которые когда-то в древности люди могли возвращать мастеру-ювелиру. Там же специалисты откопали целую связку из трех височных колечек и звездчатые колты — подвески, выполненные из недорогих сплавов под серебро.

В число редких бытовых предметов, попавшихся археологам на раскопе, оказался игольник — в нем мастерицы хранили иголки. Кроме того, ученые пополнили коллекцию железными ножницами, калачевидными кресалами (средневековые зажигалки) и изящным замочком в виде птицы от маленького ларца.

Помимо этого, специалисты похвастались коллекцией находок кожаных изделий. Все это, по их данным, доказывает, что в XII веке новгородцы ходили в красивых кожаных ботинках, расшитых нитями.

Ранее археологи нашли печать князя Романа Мстиславича, изгнанного из Великого Новгорода еще 850 лет назад. Помимо этого, там же представили грамоту №724, написанную на бересте еще в XII веке — в ней Савва раскрыл своих обидчиков.