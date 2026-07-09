В Калининградской области нашли клад со средневековыми дирхамами

В Калининградской области археологи нашли клад из 59 средневековых дирхамов VIII–IX веков. Об этом сообщает Российское историческое общество со ссылкой на Институт археологии РАН.

Клад был обнаружен Самбийской экспедицией Института археологии РАН при обследовании средневекового селища в 1,2 километра от Калининградского (Вислинского) залива, где с VIII века существовало прусское поселение. Находка состоит из двух почти равных частей: 29 целых монет и 30 фрагментов, преимущественно обрезанных половин монетных пластин, что характерно для денежного обращения того времени.

Среди целых дирхамов преобладают монеты Харуна ар-Рашида, пятого халифа из династии Аббасидов, чье правление (786–809 годы) считается «золотым веком» Арабского халифата. Большинство из них отчеканено в Багдаде — столице халифата, а также в городах на территории современных Ирана и Афганистана. В числе фрагментов обнаружены более ранние монеты, в том числе единственный умайадский дирхам, выпущенный в 746 году, а также дирхамы ал-Махди, правившего в 775–785 годах.

Как отметил руководитель Самбийской экспедиции Эдвин Зальцман, восточные серебряные монеты в IX–X веках были главным платежным средством и сырьем для производства украшений в Северной и Восточной Европе. Приток этого серебра стал важным фактором подъема экономики региона, включая Древнюю Русь. На территории Калининградской области дирхамы находят в погребениях и на поселениях, но это, как правило, отдельные монеты X века, а целые клады этого периода известны лишь в двух случаях. Новая находка позволит ученым получить больше информации о торговле на Самбийском полуострове в IX веке.

Ранее в Рязанском кремле была найдена необычная монета со звериной мордочкой. Ее извлекли из слоя конца XIV — начала XV веков. В княжестве тогда начиналась чеканка собственных денег. Их помечали характерной тамгой, за что в народе монеты прозвали словом «мордки».