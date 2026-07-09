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В Калининградской области нашли клад со средневековыми дирхамами

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В Калининградской области археологи нашли клад из 59 средневековых дирхамов VIII–IX веков. Об этом сообщает Российское историческое общество со ссылкой на Институт археологии РАН.

В Калининградской области нашли клад со средневековыми дирхамами
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Клад был обнаружен Самбийской экспедицией Института археологии РАН при обследовании средневекового селища в 1,2 километра от Калининградского (Вислинского) залива, где с VIII века существовало прусское поселение. Находка состоит из двух почти равных частей: 29 целых монет и 30 фрагментов, преимущественно обрезанных половин монетных пластин, что характерно для денежного обращения того времени.

Среди целых дирхамов преобладают монеты Харуна ар-Рашида, пятого халифа из династии Аббасидов, чье правление (786–809 годы) считается «золотым веком» Арабского халифата. Большинство из них отчеканено в Багдаде — столице халифата, а также в городах на территории современных Ирана и Афганистана. В числе фрагментов обнаружены более ранние монеты, в том числе единственный умайадский дирхам, выпущенный в 746 году, а также дирхамы ал-Махди, правившего в 775–785 годах.

Как отметил руководитель Самбийской экспедиции Эдвин Зальцман, восточные серебряные монеты в IX–X веках были главным платежным средством и сырьем для производства украшений в Северной и Восточной Европе. Приток этого серебра стал важным фактором подъема экономики региона, включая Древнюю Русь. На территории Калининградской области дирхамы находят в погребениях и на поселениях, но это, как правило, отдельные монеты X века, а целые клады этого периода известны лишь в двух случаях. Новая находка позволит ученым получить больше информации о торговле на Самбийском полуострове в IX веке.

Ранее в Рязанском кремле была найдена необычная монета со звериной мордочкой. Ее извлекли из слоя конца XIV — начала XV веков. В княжестве тогда начиналась чеканка собственных денег. Их помечали характерной тамгой, за что в народе монеты прозвали словом «мордки».