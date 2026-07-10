Найдена древнейшая «правша» в истории

Ученые доказали, что привычка выбирать одну сторону тела возникла на полмиллиарда лет раньше, чем считалось.

Палеонтологи обнаружили древнейшие свидетельства «праворукости» животного. Открытие сделано при изучении сприггины (Spriggina floundersi) — организма эдиакарского периода, жившего около 550 млн лет назад. Международная группа ученых выяснила, что эти существа имели устойчивую склонность изгибаться вправо. Результаты работы, опубликованной в Scientific Reports, меняют представления об эволюции. Поведенческие предпочтения, связанные с одной из сторон тела, возникли в истории Земли гораздо раньше, чем считалось.

Загадка зеркального отпечатка

Исследователи изучили более 100 образцов. Окаменелости были собраны в национальном парке Нилпена-Эдиакара в Южной Австралии, где буквально «законсервированы» придонные сообщества.

В ходе анализа ученые столкнулись с закономерностью: число образцов, изогнутых влево, в два раза превышало количество «правых». Поскольку окаменелости представляют собой зеркальные отпечатки, изгиб влево на камне означает, что при жизни животное поворачивало вправо.

Наследие эдиакарского взрыва

Эдиакарский период (635–538 млн лет назад) стал переломной главой в истории земной жизни. Именно тогда микроорганизмы превратились в многоклеточные формы, видимые невооруженным глазом и способные к движению. Сприггина, названная в честь исследователя Рега Спригга, занимает здесь особое место.

Это одно из первых известных существ с билатеральной (двусторонней) симметрией. У нее четко выражены передняя и задняя части, верх, низ, а также левая и правая стороны. Точно такой же базовый план строения тела унаследовали люди и большинство современных животных.

Шаг к сложному мозгу

Обнаруженная асимметрия проливает свет на то, как первые животные воспринимали мир. У современных видов — от насекомых до млекопитающих — феномен предпочтения какой-либо стороны напрямую связан со сложными сенсорными способностями и разделением функций полушарий.

Устойчивый паттерн поведения сприггины намекает, что ее нервная система была относительно сложной. Это открытие напоминает: базовые биологические черты, которые мы сегодня принимаем как данность, уходят корнями в невероятно глубокое прошлое планеты.