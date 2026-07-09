Стало известно о видимости из России надвигающегося на Землю Апофиса

Надвигающийся на Землю астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке.

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Об этом ТАСС стало известно от научного сотрудника Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Леонида Еленина.

«Лучше всего на планете он будет виден в странах Юго-Восточной Азии. У нас наилучшие условия наблюдения сложатся на Дальнем Востоке: за городом можно будет наблюдать даже без бинокля», — сказал астроном.

Ранее портал Space.com заметил, что 13 апреля 2029 года Апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90 процентов землян (около 7,6 миллиарда человек).

Приближающийся к Земле астероид Апофис смогут увидеть 7,6 млрд человек

Апофис в 2029 году пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида — около 375 метров, что соответствует высоте 40-этажного здания.