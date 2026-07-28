Попугаи-неразлучники получили свое имя, потому что они находят одного партнера на всю жизнь — немногие птицы отличаются подобным поведением, а среди млекопитающих оно встречается еще реже. Портал popsci.com рассказал, почему некоторые животные моногамны.

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У птиц социальная моногамия связана с заботой о потомстве — самцы и самки воспитывают птенцов вместе. Птицам-родителям выгодно держаться вместе, потому что для ухода за птенцами нужно координировать действия. Чем больше у пары опыта в размножении, тем легче проходит эта координация.

Причем командная работа у долгосрочных партнеров не ограничена заботой о потомстве. Некоторые птицы, вроде кардиналов, живут бок о бок круглый год, а не только в брачный сезон. Если у них нет птенцов, то самцы и самки кардиналов совместно защищают свою территорию. Помимо этого, млекопитающие и другие животные тоже могут извлекать пользу из партнерства на всю жизнь. Кроме ухода за потомством, волки, койоты и волки охотятся и защищают территорию вместе со своими партнерами, а пары бобров ремонтируют плотины и хаты.

Но среди птиц такое поведение более распространено, и, вероятно, это связано с долголетием. Для того, чтобы остаться вместе, оба партнера должны дожить до следующего брачного сезона. Поскольку крупные птицы, такие как альбатросы, живут куда дольше мелких, вроде синиц, именно первые чаще формируют пары на всю жизнь. Так, альбатросы могут жить дольше 50 лет, и потому ищут партнера на всю жизнь; жизнь синицы, тем временем, в дикой природе длится всего два или три года.

Мелким животным также приходится спасаться от большего числа хищников, чем крупным, что снижает их шансы на выживание между брачными периодами. У многих видов моногамных птиц и животных, такие как орлы и волки, мало естественных хищников в дикой природе.

Есть и другие факторы, влияющие на брачные повадки животных. Для того, чтобы два партнера оставались вместе долгое время, они должны уметь находить друг друга каждый брачный сезон. Моногамные птицы обычно либо стараются держаться близко к партнерам круглый год, либо возвращаются в одни и те же места каждый год. Они могут даже гнездиться в одной локации каждый год.

Птицы также могут и «разводиться», хотя этот термин может немного ввести в заблуждение. Некоторые моногамные птицы, такие как журавли и лебеди, мигрируют в теплые края семьями, но у большинства перелетных видов партнер путешествует отдельно. Из-за этого птицы иногда выбирают нового партнера скорее из необходимости, чем по причине несовместимости с предыдущим. Даже если потерявшаяся птица позже найдет своего партнера, пара, скорее всего, не воссоединится — шанс на размножение для животных важнее, чем людское понятие верности.

К тому же, стоит помнить, что социальная моногамия у животных не всегда означает сексуальную моногамию. Даже виды, находящие партнеров на всю жизнь, могут извлечь пользу из кооперации с другим партнером, продолжая размножаться с другим. Подобное поведение часто встречается среди птиц. Иногда «социальный отец» заботится о птенцах, но не является их биологическим отцом. Например, исследование черных лебедей обнаружило, что 40% гнезд встречался как минимум один птенец, зачатый другим отцом. Аналогичные повадки наблюдали и среди млекопитающих, таких как волки и гиббоны.

Почему это происходит? Если исходить из научной точки зрения и рассматривать обе стороны, самца и самки, то преимущества для первого очевидны. Самцы, спаривающиеся с разными самками, могут дать гораздо дольше потомства. А вот почему самки покидают гнездо, чтобы «изменять» партнеру — сложно сказать. Может, так самки птиц гарантируют, что их гены тоже перейдут следующим поколениям, в случае если их долгосрочные партнеры бесплодны. Однако точные драйверы подобного поведения остаются загадкой.

В дикой природе верность партнеру выгодна для одних видов, но не для других, хотя ученым пока тяжело сказать, в чем именно выражается эта выгода. Хотя велик соблазн рассматривать отношения между животными с того же ракурса, что и человеческие, моногамия в царстве животных зачастую совсем не похоже на роман между людьми.