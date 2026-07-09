Эксперты назвали способы получить «цифровое наследство»

Цифровые активы умершего человека, в том числе криптовалютные счета и аккаунты в социальных сетях, могут входить в наследственную массу, однако механизм их передачи в России пока не сформирован. Как можно получить «цифровое наследство», разбиралось издание «Новые Известия».

Партнер юридической фирмы Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко обратил внимание на то, что юридического понятия «цифровых активов», как некой общности, пока не существует.

«По факту под цифровыми активами мы понимаем достаточно разнородные явления. С точки зрения традиционного права существует отдельное регулирование для каждого случая. Этого регулирования недостаточно, оно устаревшее и не учитывает цифровую специфику», — пояснил он.

По словам доцента Финансового университета Анны Овсянниковой, очень часто при попытке получить доступ к аккаунтам через службу поддержки наследники сталкиваются с ограничениями, так как многие сервисы запрещают передачу учетных записей третьим лицам.

При этом сейчас многое зависит именно от позиции конкретной цифровой платформы, так как некоторые сервисы позволяют родственникам подтвердить факт смерти владельца и получить доступ. Но единого юридического механизма нет, пояснили эксперты.

Однако криптовалюта в России рассматривается как имущество. Ее можно хранить, продавать, обменивать и передавать по наследству.

По словам экспертов, несмотря на отсутствие комплексного закона, нотариусы уже принимают на хранение закрытые завещания, запечатанные конверты с паролями и флеш-накопители. Вскрываются они только после предъявления свидетельства о смерти.

Для передачи цифровых активов юристы советуют сначала провести инвентаризация всех учетных записей, кошельков и контентных баз, затем передать нотариусу конверт с инструкциями или ключами. А для криптоактивов стоит распределить части ключей доступа (сид-фраз) между доверенными лицами или использовать специализированные сервисы хранения.

Напомним, что ранее на рынке криптовалют произошел обвал биткоина и наступила «криптозима». При этом эксперты связали такие скачки с законодательной деятельностью США в сфере криптовалют и возможным назначением Кевина Уорша руководителем ФРС.