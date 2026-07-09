Найдено свидетельство древнейшего мордобоя

Ученые обнаружили свидетельство самого раннего межличностного конфликта. Как сообщает Live Science, международная группа исследователей выяснила, что похороненный около 100 тысяч лет назад на территории Израиля человек получил ранение лица от острого каменного инструмента.

Останки были обнаружены в пещере Кафзех, расположенной на склоне горы Ха-Кфица южнее города Назарет. Всего в ней были похоронены по меньшей мере 27 человек в период от 145 тысяч до 92 тысяч лет до нашей эры. Предыдущий анализ скелетов показал, что у двух человек имелись травмы головы.

Ученые провели новый анализ, в котором использовались микроскопические способы и микро-сканирование. Исследование показало, что у одного из взрослых мужчин имелась резаная травма на левой части нижней челюсти, которая затронула его зубы и часть верхней челюсти. На челюстной кости имелись признаки заживления — предположительно, после получения ранения человек жил в течение значительного количества времени.

Археологи ранее выявили только несколько случаев травм, вызванных острым оружием или снарядами в скелетах среднего палеолита. Хотя эти травмы могли быть результатом несчастного случая, они, как правило, интерпретируются как свидетельство конфликтов. Порез на челюсти исследованного человека был найден на левой стороне лица, что еще больше подтверждает идею о том, что травму он получил во время конфликта.

«Судебно-медицинские исследования современных человеческих популяций показали, что черепно-лицевые травмы, возникающие в результате ударов, чаще наблюдаются на левой стороне черепа, что обычно приписывается преобладанию праворуких нападавших в личных столкновениях», — пишут исследователи.

Если интерпретация верна, то это является самым ранним «подтвержденным случаем острой силовой травмы в археологической летописи».