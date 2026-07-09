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США готовятся к смертельному шторму из бактерий

Лера Букина

В 11 штатах США этим летом ожидаются мощные пыльные бури, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья. По прогнозам экспертов, неблагоприятные условия сохранятся до сентября, передает Daily Mail.

США готовятся к смертельному шторму из бактерий
© РИА Новости

Причиной беспокойства стали споры грибка Coccidioides, которые поднимаются в воздух с сухой почвы на юго-западе страны. Инфекция, известная как кокцидиоидомикоз, возникает при вдыхании микроскопических частиц.

У большинства пациентов она проявляется гриппоподобными симптомами, но в тяжелых случаях может поражать внутренние органы и кости, иногда приводя к летальному исходу. Пик заболеваемости обычно приходится на октябрь, поскольку грибку требуется время для развития после попадания в организм.

Особую опасность представляют сезонные североамериканские муссоны, которые приносят сильные ветры и грозы в Калифорнию, Аризону, Техас и соседние штаты. Ветры поднимают огромные стены пыли — хабубы — именно в период максимальной засушливости почвы, что способствует распространению спор. Ученые отмечают, что за последние десятилетия заболеваемость кокцидиоидомикозом выросла более чем на 800%, а число пыльных бурь увеличилось на 240%.

Климатологи связывают это с изменением климата и повышением температуры воды в Тихом океане, что делает регион более сухим. Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают, что область распространения грибка может расшириться на всю западную часть страны — от Оклахомы до Тихоокеанского побережья.