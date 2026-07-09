США готовятся к смертельному шторму из бактерий

В 11 штатах США этим летом ожидаются мощные пыльные бури, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья. По прогнозам экспертов, неблагоприятные условия сохранятся до сентября, передает Daily Mail.

Причиной беспокойства стали споры грибка Coccidioides, которые поднимаются в воздух с сухой почвы на юго-западе страны. Инфекция, известная как кокцидиоидомикоз, возникает при вдыхании микроскопических частиц.

У большинства пациентов она проявляется гриппоподобными симптомами, но в тяжелых случаях может поражать внутренние органы и кости, иногда приводя к летальному исходу. Пик заболеваемости обычно приходится на октябрь, поскольку грибку требуется время для развития после попадания в организм.

Особую опасность представляют сезонные североамериканские муссоны, которые приносят сильные ветры и грозы в Калифорнию, Аризону, Техас и соседние штаты. Ветры поднимают огромные стены пыли — хабубы — именно в период максимальной засушливости почвы, что способствует распространению спор. Ученые отмечают, что за последние десятилетия заболеваемость кокцидиоидомикозом выросла более чем на 800%, а число пыльных бурь увеличилось на 240%.

Климатологи связывают это с изменением климата и повышением температуры воды в Тихом океане, что делает регион более сухим. Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают, что область распространения грибка может расшириться на всю западную часть страны — от Оклахомы до Тихоокеанского побережья.