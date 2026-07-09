Нарисовалось очередное Супер-Эль-Ниньо: самое сильное и опасное

Надвигается Супер-Эль-Ниньо, и оно может стать самым сильным за последние десятилетия, угрожая резким усилением смертоносных погодных явлений. Но что, если бы существовал способ, которым люди могли бы смягчить последствия самого сильного из всех Эль-Ниньо, временно погасив солнце? Этот вопрос исследовала группа ученых в новом исследовании, опубликованном в среду в журнале Science Advances.

Эль-Ниньо - это естественное климатическое явление, возникающее в тропической части Тихого океана, которое обычно повышает глобальные температуры и подпитывает экстремальные погодные условия, напоминает CNN. Ситуация усугубляется антропогенным изменением климата, которое приводит к повышению фоновой температуры на планете, в результате чего годы Эль-Ниньо становятся все более экстремальными, что оказывает разрушительное воздействие на жизни людей и мировую экономику.

Исследование, проведенное учеными из Института океанографии имени Скриппса, было сосредоточено на том, можно ли использовать весьма спорный метод, называемый солнечной геоинженерией, в качестве инструмента для смягчения сильной жары, пожаров и других последствий Эль-Ниньо.

В частности, исследователи изучали “осветление морских облаков”, которое включает в себя распыление частиц в океанских облаках, чтобы отражать солнечный свет от Земли обратно в космос.

Исследователи не могли провести реальные геоинженерные эксперименты, чтобы проверить эту идею, опасаясь “катастрофических непреднамеренных последствий”, поэтому вместо этого они обратились к “естественному эксперименту”.

Лесные пожары “Черного лета” в Австралии в 2019 и 2020 годах сожгли десятки миллионов акров земли и привели к гибели сотен людей. В результате них также образовались клубы дыма, наполненные отражающими солнце частицами, которые смешались с облаками над Тихим океаном. Предыдущие исследования показали, что эти ультраотражающие облака возвращают больше солнечной энергии обратно в космос и охлаждают Тихий океан, способствуя последующему явлению Ла-Нинья, аналогу Эль-Ниньо, которое, как правило, приводит к снижению глобальных температур.

Ученые выделили влияние пожаров в Австралии на осветление облаков и использовали климатические модели, чтобы смоделировать эффект аналогичного события, произошедшего перед двумя исторически сильными явлениями Эль-Ниньо, одно из которых началось в 1997 году, а другое - в 2015 году.

Исследователи обнаружили, что целенаправленное осветление морских облаков может ослабить воздействие Эль-Ниньо и усилить охлаждающий и осушающий эффект, связанный с Ла-Нинья, на 40%. Чем раньше во время явления Эль-Ниньо будет применен этот метод, тем более эффективным он будет, говорится в заключении исследования.

Геоинженерия - тема, вызывающая горячие споры, констатирует CNN. Некоторые эксперты считают, что она слишком опасна, чтобы даже рассматривать этот вариант, поскольку может привести к почти бесконечному числу непредвиденных последствий. Они также опасаются, что его придется продолжать бесконечно, чтобы предотвратить возможный “шок от прекращения” — катастрофическое повышение температуры, если геоинженерия будет начата, а затем остановлена.

Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао

Но ученые рассматривают здесь совсем другое, говорит Кейт Рике, автор исследования и специалист по климату. По ее словам, идея заключается в том, чтобы использовать геоинженерию как временный инструмент, нацеленный на конкретное сезонное или многолетнее событие, которое почти гарантированно принесет значительный ущерб: “Это не то, к чему вы привязываетесь”.

Рикке подчеркнула, что статья не пропагандирует геоинженерию.

“Это всего лишь подтверждение концепции … Единственное, что мы показали, - это то, что она заслуживает дальнейшего изучения”, - сказала она.

Исследователи признают ряд потенциальных недостатков. Эль-Ниньо - очень сложное явление; хотя оно приводит к глобальным экономическим потерям на триллионы долларов, не каждый регион остается в проигрыше. Некоторые из них адаптированы к его воздействию — например, Калифорния полагается на проливные дожди, которые обычно приносит Эль-Ниньо, для пополнения водохранилищ, даже если это может быть опасно.

По словам Рике, также будет важно понять, как этот метод повлияет на сроки, частоту и масштабы последующего явления Ла-Нинья и каково будет его воздействие на конкретные регионы.

“Вы должны очень тщательно продумать возможные компромиссы”, - отмечает она. Геоинженерия “вероятно, на данный момент лучше всего рассматривать с точки зрения супер-Эль-Ниньо, когда большинство людей и мест оказываются в проигрыше, а действительно экстремальные, разрушительные события наиболее вероятны”, - добавила она.

Джеймс Хейвуд, профессор атмосферных наук в Университете Эксетера, который не принимал участия в исследовании, утверждает, что остается “много-много вопросов без ответов и неопределенностей относительно жизнеспособности осветления морских облаков” с точки зрения контроля его воздействия на охлаждение.

По его словам, существует техническая проблема получения частиц нужного размера и количества для достижения желаемого уровня охлаждения.

“Тогда возникает вопрос: что, если мы перестараемся?” он добавил, имея в виду возможность мега-Ла-Нинья, “во много, во много раз более сильного, чем мы испытывали раньше”.

Ла-Нинья также может привести к экстремальным погодным условиям, включая увеличение количества осадков и наводнения в некоторых частях Азии и Австралии, а также более сухие, чем обычно, условия в некоторых частях Южной Америки и на Ближнем Востоке.

“Мы еще очень далеки от того, чтобы внедрить такие технологии и понять, будут ли они работать так, как задумано”, - сказал он.

Дэвид Кейт, профессор геофизических наук в Чикагском университете, также указал на инженерные проблемы.

“Спустя почти два десятилетия после начала исследований опрыскиватели для осветления морских облаков показали высокую скорость распыления… Это, по крайней мере, в сто раз меньше, чем нужно для практического использования”, - сказал Кейт.

Этот метод может быть физически возможен, добавил он, но в настоящее время “такой технологии просто не существует”.

По словам Хейвуда, помимо технических проблем существуют и этические затруднения, например, кто будет решать, выберет ли мир этот метод и будет ли геоинженерия отвлекать от усилий по сокращению загрязнения планеты, вызванного нагревом.

Эти вопросы выходят за рамки данного исследования, но Рике признала, что предстоит проделать гораздо больше работы.