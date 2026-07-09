Apple готовит приставку Apple TV 4K на чипе A17 Pro

Компания Apple готовит к выпуску обновленную приставку Apple TV 4K с процессором A17 Pro, который ранее использовался в смартфонах iPhone 15 Pro. Релиз устройства запланирован на осень 2026 года и напрямую зависит от готовности новых функций голосового помощника Siri на базе искусственного интеллекта.

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Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Новая модель медиаплеера сохранит прежний корпус из черного пластика с закругленными углами. Главные изменения коснутся внутренней начинки. Процессор A17 Pro изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу (технология производства микрочипов с минимальными размерами элементов 3 нанометра), что обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Текущая версия приставки работает на чипе A15 Bionic.

Обновленный процессор поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей (технология реалистичной визуализации света и теней в играх) и декодирование видеоформата AV1, который используют стриминговые сервисы для передачи контента в высоком качестве. A17 Pro совместим с технологией Apple Intelligence, что позволит интегрировать продвинутые функции искусственного интеллекта.

Задержка выпуска связана с доработкой голосового помощника Siri. Инженеры Apple столкнулись с техническими сложностями при внедрении ИИ-функций, которые должны появиться в операционной системе iOS 27 в сентябре 2026 года. Презентация Apple TV 4K запланирована одновременно с анонсом новых iPhone.

Устройство получит фирменный сетевой чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Стандарт Wi-Fi 7 работает в диапазоне 6 гигагерц, обеспечивая более высокую скорость передачи данных и стабильное соединение. Чип N1 поддерживает протокол Thread для управления умным домом через платформу Matter.

Информации о стоимости пока нет. Учитывая повышение цен на технику Apple в июне 2026 года, снижение стоимости новой приставки маловероятно.