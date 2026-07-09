Смартфоны Samsung подорожали в седьмой раз за год

Корпорация Samsung в седьмой раз в году подняла цены на смартфоны в одном регионе. Об этом сообщает издание SamMobile.

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Журналисты профильного портала заметили, что корейский IT-гигант в очередной раз пересмотрел цены на некоторые недорогие смартфоны на индийском рынке. Выяснилось, что модели Galaxy A06 5G, Galaxy A07 4G, Galaxy A07 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy F17 5G и Galaxy M07 4G подорожали. Цены поднялись примерно на 1000 рупий, или около 800 рублей.

Авторы портала подсчитали, что это произошло уже в седьмой раз в году. В предыдущий раз Samsung пересмотрела ценовую политику в отношении дешевых телефонов в мае — тогда девайсы тоже подорожали на 1000 рупий. В корпорации не прокомментировали рост цен, но журналисты SamMobile считают, что это случилось из-за высокой стоимости модулей оперативной памяти и накопителей.

В материале говорится, что Samsung впервые подняла цены на телефоны в Индии в январе и делала это в каждом месяце 2026 года. Авторы предположили, что корейский производитель электроники будет поднимать цены на свои устройства и в других регионах мира.

В начале июля аналитики агентства Omdia заявили, что рынок дешевых смартфонов резко сократится из-за подорожавшей памяти. Специалисты отметили, что в 2026 году стоимость памяти составляет от 59 до 64 процентов от стоимости недорогого телефона.