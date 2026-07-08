Роскосмос будет ежегодно утверждать план космических съемок

Правительство России и Роскосмос утвердили порядок предоставления данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Роскосмос будет ежегодно не позднее 1 декабря утверждать план съемок из космоса, сообщили в госкорпорации.

"График космической съемки формируется ежегодно не позднее 1 декабря. Теперь госорганизации обязаны направлять заявки на покупку снимков в Роскосмос. Госкорпорация проверяет наличие данных в федеральном фонде, если их нет - формирует ежегодный график космических съемок или самостоятельно выкупает данные у частных операторов", - говорится в сообщении.

Приобретаемые снимки также должны отвечать нескольким критериям: локализация производства аппарата на территории России, возможность планирования съемки, а также передачи, хранения и обработки данных, использование российских ракет-носителей и стартовых комплексов для вывода на орбиту. Вес критериев составляет 50%, 45% и 5% соответственно. Во внимание принимается информационная безопасность аппаратов.

Отмечается, что методика определения стоимости для приобретения космических данных утверждена отдельным приказом Роскосмоса.