Прогноз по магнитным бурям: чего ждать метеозависимым 9 июля

После нескольких дней повышенной солнечной активности геомагнитная обстановка на Земле постепенно приходит в норму. По прогнозам ученых, 9 июля 2026 года серьезных потрясений не ожидается, хотя магнитосфера все еще останется немного неспокойной, рассказало «Ура.ру» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

Причиной недавней активности стал мощный всплеск на Солнце - он происходил в конце июня и начале июля. На Солнце появились две огромные группы пятен, одна из которых стала крупнейшей в этом году. За две недели они спровоцировали около 140 вспышек, однако лишь две из них оказались высшего класса, но и они прошли по нижней границе мощности.

Сейчас оба опасных центра ушли на обратную сторону Солнца и больше не влияют на Землю. Поскольку перед уходом пятна начали распадаться, они вряд ли вернутся через две недели. Вспышки на Солнце практически прекратились, и за последние сутки не было зафиксировано ни одного нового всплеска.

В четверг, 9 июля, геомагнитный фон составит около 4 баллов. Речь идет об «оранжевом» уровне, когда полноценной магнитной бури нет, но атмосфера остается нестабильной. Вероятность, что возмущения перерастут в бурю, оценивается в 31 процент. До конца июля синоптики прогнозируют спокойный «зеленый» уровень, хотя ситуация и может измениться всего за пару дней.

В Москве 9 июля атмосферное давление опустится чуть ниже нормы - до 745 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге день пройдет при нормальных 756 миллиметрах, а к ночи давление немного упадет. Экстремальных перепадов не предвидится.