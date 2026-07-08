Названы часто подделываемые аксессуары для смартфона

Чаще всего из аксессуаров для смартфонов недобросовестные производители подделывают зарядные устройства. Об этом сообщает издание How-To Geek.

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По словам авторов, с тех пор как Apple, Samsung и другие бренды перестали комплектовать свои телефоны зарядными адаптерами, рынок поддельных устройств стал процветать. В материале говорится, что фейковые девайсы могут быть опасны и не будут обеспечивать заявленной скорости зарядки.

Также в списке часто подделываемых устройств назвали беспроводные наушники — чаще всего Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds.

«Упаковка и дизайн подделок практически неотличимы от оригинала, звук у них не такой уж плохой, и часто даже используются настоящие серийные номера», — отметили авторы.

Кроме того, на рынке электроники встречаются и поддельные карты памяти. В этой связи журналисты рекомендовали приобретать носители памяти в крупных или проверенных торговых сетях. В числе прочих распространены и ненастоящие чехлы для смартфонов, которые подделывают под оригинальную продукцию. При этом авторы признали, что современные поддельные чехлы могут иметь хорошее качество и служить годами.

Ранее журналисты портала BGR рекомендовали пользователям ни в коем случае не заряжать без просушки побывавшие в воде смартфоны. По словам авторов, влага может стать причиной коррозии металлических деталей или даже нанести смартфону необратимые повреждения.