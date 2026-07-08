Останки первого короля Англии нашли под автостоянкой

Останки первого короля Англии Альфреда Великого (848 — 899 годы) нашли под автостоянкой в Винчестере, в графство Хэмпшир. Об этом сообщает The Daily Mail.

Король Альфред наиболее известен тем, что спас Англию от викингов в битве при Эдингтоне в 878 году. Он также заложил основу для единого английского государства.

Историк Грэм Филлипс утверждает, что останки Альфреда Великого, как и Ричарда III (1453 — 1485 годы), Альфред находятся под автостоянкой. Останки Ричарда III были обнаружены в 2012 году под автостоянкой во время раскопок, проведенных совместно с археологами из Лестерского университета.

Считалось, что король Альфред был одаренным лидером, воином, стратегом, ученым и администратором. В битве при Эдингтоне с обеих сторон участвовало до 6 тысяч солдат, а потери, по оценкам историков, были «тяжелыми». Эта битва помогла Альфреду защитить Уэссекс от дальнейших нападений, а вождь викингов Гутрум принял христианство.

Альфред умер в 899 году по неизвестным причинам. Его останки неоднократно перемещались, и до настоящего времени место их захоронения оставалось неизвестным.