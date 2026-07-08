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Европейский суд отклонил иск Apple против правил для IT-гигантов

Деловая газета "Взгляд"

Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобу Apple на признание компании «привратником» на цифровом рынке Евросоюза, поддержав позицию Европейской комиссии.

Европейский суд отклонил иск Apple против правил для IT-гигантов
© Global Look Press

Суд в Люксембурге полностью подтвердил статус Apple как монополиста, контролирующего доступ к цифровым рынкам через App Store и iOS в рамках Закона о цифровых рынках, пишет Politico.

Также были отклонены претензии корпорации по поводу сервиса iMessage. Судьи не приняли аргумент компании о том, что требования закона о совместимости нарушают ее фундаментальные права.

Кроме того, суд отказался рассматривать пять версий App Store для разных устройств как отдельные сервисы. Инстанция постановила, что все они служат одной цели – соединять разработчиков с пользователями независимо от платформы.

«Мы твердо верим, что мандат Закона о цифровых рынках выходит за рамки законного и соразмерного, угрожая разрушить десятилетия защиты конфиденциальности и безопасности, которые мы создали, и оставляя наших пользователей уязвимыми для новых рисков», – заявил представитель Apple.

В компании не уточнили, планируют ли подавать апелляцию.

Отношения между Apple и Брюсселем становятся все более напряженными. Месяцем ранее стороны публично столкнулись из-за того, что новые правила помешали запуску обновленного ИИ-помощника Siri в Евросоюзе. При этом 1 июля генеральный директор Тим Кук провел видеозвонок с комиссаром ЕС по технологиям Хенной Вирккунен, который в Еврокомиссии назвали конструктивным.

На рассмотрении остаются еще два дела с участием Apple. Одно касается мартовского решения Еврокомиссии об открытии iOS для сторонних разработчиков, а второе – апелляции на штраф в 500 млн евро, наложенный в апреле 2025 года.

Напомним, в начале июля ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики.

В конце июня Минцифры попросило антимонопольное ведомство проверить деятельность американской корпорации.