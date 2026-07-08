Космический аппарат НАСА New Horizons («Новые горизонты») вернулся к полноценной работе после самого продолжительного в своей истории периода гибернации. Как сообщили специалисты Лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса (APL), аппарат успешно завершил 321-дневный режим экономии ресурсов и теперь готов передавать научные данные, собранные на окраине Солнечной системы — в поясе Койпера за орбитой Плутона.

Сигнал о выходе из режима сна был получен командой управления после того, как аппарат выполнил заранее сохраненные команды, отправленные ему еще в июле прошлого года. Сейчас New Horizons находится примерно в 9,5 миллиарда километров от Земли. Радиосообщение от него добиралось до наземной станции дальней космической связи НАСА около 8 часов 52 минут.

Зачем аппарат отправляли в «спячку»

На таких больших расстояниях от Земли связь с космическими аппаратами становится сложной, а каждый ватт энергии имеет значение. Поэтому во время длительных перелетов команда переводит New Horizons в гибернацию — специальный режим, при котором отключается часть систем, а аппарат работает с минимальным расходом ресурсов.

При этом он не прекращал научные наблюдения. В течение почти года New Horizons собирал и сохранял данные с нескольких приборов, включая датчики плазмы, спектрометр энергетических частиц, прибор для изучения солнечного ветра и счетчик космической пыли Venetia Burney Student Dust Counter.

По словам руководителя оперативного отдела миссии в APL Элис Боуман, аппарат регулярно отправлял на Землю короткие сигналы о своем состоянии.

«Все отчеты о состоянии судна на протяжении всего периода спячки были "зелеными", что означало, что на борту New Horizons каждую неделю все было в порядке», — сказала она.

Аппарат продолжит изучать границы Солнечной системы

После возвращения к активной работе специалисты сначала получат данные о состоянии всех систем, а затем начнут загрузку научной информации. Примерно через три недели ультрафиолетовый спектрограф Alice приступит к изучению распределения водорода во внешней части гелиосферы — области вокруг Солнца, где распространяется солнечный ветер.

Другие приборы продолжат свои исследования. Solar Wind at Pluto будет изучать поток частиц от Солнца, Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation — энергичные частицы в космосе, а Venetia Burney Student Dust Counter — микроскопические частицы пыли, сталкивающиеся с аппаратом.

Параллельно команда проведет проверку оборудования и завершит обновление программного обеспечения наземных систем управления. Эти изменения должны упростить обслуживание аппарата в будущем. Испытания новой системы уже начались и будут продолжаться около года.

Путешествие длиной почти 20 лет

New Horizons работает с учетом особенностей дальнего космоса: увеличенной задержки радиосигнала, снижения доступной мощности и необходимости самостоятельно выполнять часть операций. Аппарат получил обновленную систему автономного управления, которая помогает ему работать на огромном расстоянии от Земли.

Миссия стартовала в январе 2006 года и стала самым быстрым запуском космического аппарата в истории. В 2007 году New Horizons пролетел мимо Юпитера, получив подробные снимки планеты и ее спутников. В 2015 году он впервые исследовал систему Плутона, а в январе 2019 года стал первым аппаратом, изучившим объект пояса Койпера — Аррокот.

С тех пор New Horizons продолжает наблюдать за внешними областями Солнечной системы, изучая гелиосферу и удаленные объекты пояса Койпера, которые помогают ученым лучше понять строение и происхождение нашей планетной системы.